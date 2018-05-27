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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ола Тойвонен
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
27.05.2018
27 мая 2018
вс
22:00
Тулуза
1 : 0
Аяччо
27.05.2018
27 мая 2018
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Аяччо
0
минуты: 1' - 90'
23.05.2018
23 мая 2018
ср
21:45
Аяччо
0 : 3
Тулуза
23.05.2018
23 мая 2018
ср
21:45
был в запасе
Аяччо
0
Тулуза
3
был в запасе