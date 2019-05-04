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Матч-центр
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Ронни Роделен
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 нояб. 1989 (30) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2008/2009
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Генгам
0 : 0
Кан
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Генгам
0
Кан
0
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Монако
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Монако
1
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Дижон
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Генгам
0 : 0
Нант
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Генгам
0
Нант
0
был в запасе
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
был в запасе
Бордо
0
Генгам
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
Генгам
0 : 2
Лилль
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Генгам
0
Лилль
2
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Реймс
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
19:00
ПСЖ
9 : 0
Генгам
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
9
Генгам
0
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Генгам
2 : 1
Ренн
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Сент-Этьен
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Монако
0 : 2
Генгам
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Монако
0
Генгам
2
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
0 : 0
Ницца
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 88'
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 88'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Генгам
0
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 2
Тулуза
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
Лилль
3 : 0
Генгам
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Генгам
1 : 3
ПСЖ
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Генгам
1
ПСЖ
3
минуты: 66' - 90'
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