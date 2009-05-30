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Лоик Гийон
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Нант
2 : 1
Осер
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Осер
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Сошо
2 : 1
Нант
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Сошо
2
Нант
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Нант
1 : 1
Ренн
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Нант
1
Ренн
1
был в запасе
12.05.2009
12 мая 2009
вт
22:00
Лион
3 : 0
Нант
12.05.2009
12 мая 2009
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Тулуза
1 : 0
Нант
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Тулуза
1
Нант
0
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
20:00
Нант
0 : 2
Лилль
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Нант
0
Лилль
2
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
Марсель
2 : 0
Нант
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
был в запасе
Марсель
2
Нант
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Нант
1 : 1
Лорьян
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Лорьян
1
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нант
42'
42'
42'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Нант
1 : 1
Гренобль
47'
47'
47'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Нант
1 : 1
Кан
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 1
Нант
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Валансьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
Нант
1 : 4
ПСЖ
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 2
Нант
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Ле Ман
0
Нант
2
минуты: 90' - 90'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:00
Нант
1 : 2
Бордо
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Монако
1 : 2
Нант
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Монако
1
Нант
2
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Нант
1 : 1
Сошо
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Сошо
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
23:00
Ренн
0 : 0
Нант
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
23:00
был в запасе
Ренн
0
Нант
0
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
23:00
Нант
2 : 1
Лион
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
23:00
был в запасе
Нант
2
Лион
1
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Гавр
0 : 2
Нант
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Гавр
0
Нант
2
был в запасе
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