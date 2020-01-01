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Лента
Матч-центр
Моя команда
Вильям Ванкер
№21
Полузащитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 нояб. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тулуза
20
0
0
7
0