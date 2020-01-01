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Лента
Матч-центр
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Чиро Иммобиле
№10
Нападающий
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 февр. 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
25
27
6
4
0