Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Федерико Пелузо
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 янв. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Парма
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Парма
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
25'
25'
25'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
3
Сассуоло
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
2
Сассуоло
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Сассуоло
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Милан
0 : 0
Сассуоло
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Милан
0
Сассуоло
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кальяри
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Ювентус
2
Сассуоло
2
минуты: 90' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
16'
16'
16'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Болонья
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сассуоло
1 : 2
Фиорентина
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
60'
60'
60'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Интер
4
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Парма
1 : 0
Сассуоло
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Парма
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
53'
53'
53'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры