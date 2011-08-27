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Камел Шафни
№25
Полузащитник
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Команда
Брест
Гражданство
Марокко
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
34'
34'
34'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
34'
минуты: 1' - 90'
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Бордо
1 : 1
Осер
89'
89'
89'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 53' - 90'
Бордо
1
Осер
1
минуты: 53' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 77'
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 77'
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
69'
69'
69'
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 89'
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 89'