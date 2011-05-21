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Седрик Ангбар
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Осер
0 : 1
Брест
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Осер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Валансьен
1 : 1
Осер
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Валансьен
1
Осер
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Осер
4 : 0
Лион
79'
25'
79'
25'
79'
25'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
79'
минуты: 1' - 90'
Осер
4
Лион
0
минуты: 1' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Осер
1 : 0
Монпелье
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
Марсель
1 : 1
Осер
51'
51'
51'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Осер
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Осер
1 : 1
Ланс
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Тулуза
0 : 1
Осер
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Осер
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Осер
2 : 2
Сент-Этьен
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Ренн
0 : 0
Осер
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Ренн
0
Осер
0
минуты: 46' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
Бордо
3 : 0
Осер
44'
44'
44'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Осер
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
3
Осер
1
минуты: 1' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Осер
1 : 1
Лилль
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Кан
2 : 0
Осер
67'
67'
67'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Осер
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Осер
2 : 0
Ницца
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
ПСЖ
2 : 3
Осер
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Осер
3
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Осер
0 : 1
Бордо
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Арль-Авиньон
0
Осер
4
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Осер
2 : 2
Нанси
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
2
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
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