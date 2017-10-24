Гаиcка Токеро
№23
Нападающий
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:30
Сарагоса
0 : 2
Валенсия
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:30
был в запасе
Сарагоса
0
Валенсия
2
был в запасе