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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гаиcка Токеро
№23
Нападающий
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2008/2009
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:30
Сарагоса
0 : 2
Валенсия
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:30
был в запасе
Сарагоса
0
Валенсия
2
был в запасе