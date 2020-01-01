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Лента
Матч-центр
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Хавьер Этчейта
№16
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 окт. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хетафе
2
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0
0
0