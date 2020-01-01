Хавьер Этчейта
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
31 окт. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хетафе
2
0
0
0
0