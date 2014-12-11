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Матч-центр
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Йоанн Тюрам-Ульен
№16
Вратарь
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Команда
Стандард
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Стандард
0
Фейеноорд
3
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Риека
2
Стандард
0
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Севилья
3 : 1
Стандард
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Стандард
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Стандард
0 : 0
Севилья
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Фейеноорд
2 : 1
Стандард
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Фейеноорд
2
Стандард
1
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
Стандард
2
Риека
0
был в запасе