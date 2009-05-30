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Кевин Диаз
№8
Полузащитник
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Команда
Тур
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
ПСЖ
0 : 0
Монако
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 63'
ПСЖ
0
Монако
0
минуты: 1' - 63'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Монако
79'
79'
79'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 75' - 90'
Бордо
1
Монако
0
минуты: 75' - 90'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Монако
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Монако
1
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 46'