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Эндрю Сурман
№6
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 авг. 1986 (33) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2009/2010
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
53'
53'
53'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
1
Борнмут
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Уотфорд
3
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Ливерпуль
3
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Норвич Сити
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Борнмут
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
2
Вест Хэм
2
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Борнмут
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Борнмут
3
Эвертон
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 1
Борнмут
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Борнмут
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Борнмут
1 : 3
Манчестер Сити
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Борнмут
1
Манчестер Сити
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 46' - 90'
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