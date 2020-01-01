Адам Лаллана
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 мая 1988 (32) года
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
0
0
0
0
0