Адам Лаллана
№20
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 мая 1988 (32) года
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Атлетико
3
был в запасе