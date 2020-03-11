Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адам Лаллана
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 мая 1988 (32) года
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Атлетико
3
был в запасе