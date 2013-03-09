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Ричард Чаплоу
№18
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
9.03.2013
9 марта 2013
сб
18:00
Норвич Сити
0 : 0
Саутгемптон
9.03.2013
9 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
0
Саутгемптон
0
был в запасе
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
Саутгемптон
3 : 1
Манчестер Сити
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
3
Манчестер Сити
1
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
Саутгемптон
0 : 0
Эвертон
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
был в запасе
Саутгемптон
0
Эвертон
0
был в запасе
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
Челси
2 : 2
Саутгемптон
16.01.2013
16 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Челси
2
Саутгемптон
2
минуты: 67' - 90'
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Тоттенхэм
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Вест Хэм
4 : 1
Саутгемптон
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
4
Саутгемптон
1
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
15:30
Саутгемптон
2 : 2
Фулхэм
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
15:30
минуты: 62' - 90'
Саутгемптон
2
Фулхэм
2
минуты: 62' - 90'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Саутгемптон
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Эвертон
3
Саутгемптон
1
минуты: 90' - 90'
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Арсенал
6 : 1
Саутгемптон
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
6
Саутгемптон
1
был в запасе