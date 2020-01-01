Стефан Эль-Шаарави
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (27) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Италия
1
1
0
0
0