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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефан Эль-Шаарави
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (27) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Италия
1
1
0
0
0