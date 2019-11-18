Стефан Эль-Шаарави
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (27) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Италия
9 : 1
Армения
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
Италия
9
Армения
1
был в запасе
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
Босния и Герцеговина
0 : 3
Италия
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
был в запасе
Босния и Герцеговина
0
Италия
3
был в запасе
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
82'
82'
82'
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
82'
был в запасе
Лихтенштейн
0
Италия
5
был в запасе
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Италия
2 : 0
Греция
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
был в запасе
Италия
2
Греция
0
был в запасе
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 19:00
Армения
1 : 3
Италия
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 19:00
был в запасе
Армения
1
Италия
3
был в запасе