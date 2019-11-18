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Лента
Матч-центр
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Стефан Эль-Шаарави
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 окт. 1992 (27) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Италия
9 : 1
Армения
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Италия
9
Армения
1
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Босния и Герцеговина
0 : 3
Италия
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Босния и Герцеговина
0
Италия
3
был в запасе
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
82'
82'
82'
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
82'
был в запасе
Лихтенштейн
0
Италия
5
был в запасе
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Италия
2 : 0
Греция
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Италия
2
Греция
0
был в запасе
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
19:00
Армения
1 : 3
Италия
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
19:00
был в запасе
Армения
1
Италия
3
был в запасе