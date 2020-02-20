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Лента
Матч-центр
Моя команда
Адель Таарабт
№11
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Марокко
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'