Адель Таарабт
№11
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Марокко
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'