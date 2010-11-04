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Матч-центр
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Эндвеле Слори
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Левски
2 : 2
Лилль
25'
25'
25'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 58'
Левски
2
Лилль
2
минуты: 1' - 58'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Лилль
1 : 0
Левски
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 72' - 90'
Лилль
1
Левски
0
минуты: 72' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Спортинг
5 : 0
Левски
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 56' - 90'
Спортинг
5
Левски
0
минуты: 56' - 90'