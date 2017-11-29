Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Леандро Греко
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2008/2009
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
90'
90'
90'
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Сассуоло
2
Бари
1
был в запасе