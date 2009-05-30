Юссеф Аднан
№21
Нападающий
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Команда
Тур
Гражданство
Марокко
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Кан
0 : 1
Бордо
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Кан
0
Бордо
1
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Лион
3 : 1
Кан
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Лион
3
Кан
1
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Кан
2 : 0
Сошо
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Кан
2
Сошо
0
был в запасе
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Ренн
1 : 0
Кан
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
минуты: 1' - 46'
Ренн
1
Кан
0
минуты: 1' - 46'
2.05.2009 2 мая 2009 сб 20:00
Кан
3 : 1
Ле Ман
2.05.2009 2 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Кан
3
Ле Ман
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Кан
1 : 2
Нанси
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Кан
1
Нанси
2
был в запасе
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 22:00
Кан
0 : 0
Тулуза
4.04.2009 4 апр. 2009 сб 22:00
минуты: 72' - 90'
Кан
0
Тулуза
0
минуты: 72' - 90'
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
Ницца
2 : 2
Кан
21.03.2009 21 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Ницца
2
Кан
2
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Кан
0 : 1
Лилль
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Кан
0
Лилль
1
был в запасе
7.03.2009 7 марта 2009 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Кан
7.03.2009 7 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 54'
Гренобль
2
Кан
1
минуты: 1' - 54'
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
Кан
1 : 1
Лорьян
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 62'
Кан
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 62'
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Кан
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Кан
2
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
ПСЖ
2 : 0
Кан
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 0' - 90'
ПСЖ
2
Кан
0
минуты: 0' - 90'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Кан
2 : 2
Монако
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Кан
2
Монако
2
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
Кан
0 : 1
Лион
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 23:00
был в запасе
Кан
0
Лион
1
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 67'
Сошо
2
Кан
2
минуты: 1' - 67'
6.12.2008 6 дек. 2008 сб 21:00
Кан
1 : 1
Ренн
6.12.2008 6 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 39'
Кан
1
Ренн
1
минуты: 1' - 39'
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Ле Ман
2 : 0
Кан
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 60' - 90'
Ле Ман
2
Кан
0
минуты: 60' - 90'
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Кан
1
Осер
0
был в запасе