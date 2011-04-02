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Пабло Барцола
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2008/2009
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
3 : 1
Кан
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лилль
3
Кан
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Кан
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Монако
2
Кан
2
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Лорьян
2
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Кан
2 : 0
Осер
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Кан
2
Осер
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Кан
1 : 0
Ренн
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Кан
1
Ренн
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Ницца
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Кан
0 : 3
Сошо
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Кан
0
Сошо
3
минуты: 1' - 56'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
ПСЖ
2 : 1
Кан
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 64' - 90'
ПСЖ
2
Кан
1
минуты: 64' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
23:00
Кан
2 : 5
Лилль
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Лилль
5
минуты: 1' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Кан
2 : 3
Нанси
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кан
2
Нанси
3
минуты: 1' - 90'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 1
Кан
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Кан
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Кан
0 : 0
Монако
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
Валансьен
2 : 1
Кан
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Валансьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 46'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Кан
0 : 0
Бордо
41'
41'
41'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
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