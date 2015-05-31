Альваро Гонсалес
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Торино
5
Чезена
0
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Милан
3
Торино
0
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
11.05.2015 11 мая 2015 пн 21:45
Дженоа
5 : 1
Торино
11.05.2015 11 мая 2015 пн 21:45
был в запасе
Дженоа
5
Торино
1
был в запасе
6.05.2015 6 мая 2015 ср 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
66'
66'
66'
6.05.2015 6 мая 2015 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Палермо
2 : 2
Торино
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Палермо
2
Торино
2
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Торино
2 : 1
Ювентус
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Торино
2
Ювентус
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
был в запасе
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Торино
1
Рома
1
был в запасе
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
Аталанта
1 : 2
Торино
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Аталанта
1
Торино
2
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
минуты: 78' - 90'
Парма
0
Торино
2
минуты: 78' - 90'
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
Торино
0 : 2
Лацио
16.03.2015 16 марта 2015 пн 21:00
был в запасе
Торино
0
Лацио
2
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 71' - 90'
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1 : 3
Торино
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Верона
1
Торино
3
минуты: 81' - 90'
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
был в запасе
Лацио
3
Милан
1
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Лацио
86'
86'
86'
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
минуты: 81' - 90'
Интер
2
Лацио
2
минуты: 81' - 90'
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
Лацио
3 : 0
Аталанта
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1 : 2
Лацио
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Парма
1
Лацио
2
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 22:45
Кьево
0 : 0
Лацио
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:45
Лацио
0 : 3
Ювентус
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Лацио
0
Ювентус
3
был в запасе
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