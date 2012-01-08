Хесус Датоло
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 23:30
Эспаньол
1 : 1
Барселона
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 23:30
был в запасе
Эспаньол
1
Барселона
1
был в запасе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Спортинг
1 : 2
Эспаньол
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
был в запасе
Спортинг
1
Эспаньол
2
был в запасе
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 23:30
Эспаньол
4 : 2
Атлетико
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 23:30
был в запасе
Эспаньол
4
Атлетико
2
был в запасе
4.12.2011 4 дек. 2011 вс -:-
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
4.12.2011 4 дек. 2011 вс -:-
был в запасе
Валенсия
2
Эспаньол
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Эспаньол
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Эспаньол
0
был в запасе
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 59'
Эспаньол
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 59'
31.10.2011 31 окт. 2011 пн -:-
Малага
2 : 1
Эспаньол
31.10.2011 31 окт. 2011 пн -:-
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:00
минуты: 57' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 57' - 90'
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
Расинг
0 : 1
Эспаньол
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
минуты: 57' - 90'
Расинг
0
Эспаньол
1
минуты: 57' - 90'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 89' - 90'
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
минуты: 89' - 90'
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 22:59
Эспаньол
0 : 4
Реал
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 22:59
минуты: 69' - 90'
Эспаньол
0
Реал
4
минуты: 69' - 90'