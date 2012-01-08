Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хесус Датоло
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
23:30
Эспаньол
1 : 1
Барселона
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
23:30
был в запасе
Эспаньол
1
Барселона
1
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Спортинг
1 : 2
Эспаньол
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Спортинг
1
Эспаньол
2
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
23:30
Эспаньол
4 : 2
Атлетико
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
23:30
был в запасе
Эспаньол
4
Атлетико
2
был в запасе
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
-:-
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
-:-
был в запасе
Валенсия
2
Эспаньол
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Эспаньол
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Эспаньол
0
был в запасе
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 59'
Эспаньол
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 59'
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
-:-
Малага
2 : 1
Эспаньол
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
-:-
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
минуты: 57' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 57' - 90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:00
Расинг
0 : 1
Эспаньол
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 57' - 90'
Расинг
0
Эспаньол
1
минуты: 57' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
минуты: 89' - 90'
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
минуты: 89' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
22:59
Эспаньол
0 : 4
Реал
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
22:59
минуты: 69' - 90'
Эспаньол
0
Реал
4
минуты: 69' - 90'