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Нерео Чампанье
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018
19 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Леганес
3
Бетис
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
7.05.2018
7 мая 2018
пн
22:00
Леганес
0 : 3
Леванте
7.05.2018
7 мая 2018
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Леванте
3
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Реал
2 : 1
Леганес
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Реал
2
Леганес
1
был в запасе
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леганес
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Леганес
1 : 0
Сельта
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леганес
1
Сельта
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:45
Барселона
3 : 1
Леганес
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Барселона
3
Леганес
1
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
17:15
Леганес
0 : 1
Валенсия
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Леганес
0
Валенсия
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
Атлетик
2 : 0
Леганес
11.03.2018
11 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Атлетик
2
Леганес
0
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:30
Леганес
2 : 0
Малага
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Леганес
2
Малага
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Атлетико
4 : 0
Леганес
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
был в запасе
Атлетико
4
Леганес
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
21.02.2018
21 февр. 2018
ср
20:45
Леганес
1 : 3
Реал
21.02.2018
21 февр. 2018
ср
20:45
был в запасе
Леганес
1
Реал
3
был в запасе
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
Жирона
3 : 0
Леганес
16.02.2018
16 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Жирона
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 1
Эйбар
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Леганес
0
Эйбар
1
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
14:00
Хетафе
0 : 0
Леганес
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
0
Леганес
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
3 : 2
Эспаньол
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Леганес
3
Эспаньол
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 2
Леганес
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
14:00
был в запасе
Алавес
2
Леганес
2
был в запасе
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