Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Милош Димитриевич
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 59'
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 1' - 59'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 74'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Милан
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Кальяри
4 : 1
Кьево
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
4
Кьево
1
был в запасе