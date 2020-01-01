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Софиан Фегули
№89
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Алжир
Дата рождения
26 дек. 1989 (30) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Галатасарай
3
0
0
0
0