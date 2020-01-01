Софиан Фегули
№89
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Алжир
Дата рождения
26 дек. 1989 (30) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Галатасарай
3
0
0
0
0