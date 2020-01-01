Алексис Ромао
№4
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Того
Дата рождения
18 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реймс
19
0
0
8
0