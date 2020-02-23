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Алексис Ромао
№4
Полузащитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Того
Дата рождения
18 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Реймс
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Реймс
1 : 0
Ренн
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
был в запасе
Реймс
1
Ренн
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
35'
35'
35'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
29'
29'
29'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
69'
69'
69'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
33'
33'
33'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
59'
59'
59'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
83'
83'
83'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
Ренн
0 : 1
Реймс
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
ПСЖ
0
Реймс
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Нант
1 : 0
Реймс
78'
78'
78'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Реймс
2 : 0
Лилль
36'
36'
36'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
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