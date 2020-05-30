Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Себастьян Лангкамп
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 янв. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
20'
20'
20'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
был в запасе
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
55'
55'
55'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Байер
2
Вердер
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Герта
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе