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Лента
Матч-центр
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Кевин МакДональд
№22
Полузащитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 нояб. 1988 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2008/2009
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Манчестер Сити
4 : 0
Фулхэм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Манчестер Сити
4
Фулхэм
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:01
Фулхэм
2 : 1
Астон Вилла
47'
47'
47'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:01
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'