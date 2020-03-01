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Фран Мерида
№18
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 марта 1990 (30) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2011/2012
2010/2011
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Севилья
3
Осасуна
2
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
78'
78'
78'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 90' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 90' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
77'
77'
77'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Осасуна
4
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Осасуна
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
69'
69'
69'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Мальорка
2
Осасуна
2
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Гранада
1
Осасуна
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
77'
77'
77'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Барселона
13'
13'
13'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 71'
Осасуна
2
Барселона
2
минуты: 1' - 71'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе
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