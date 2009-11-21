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Матч-центр
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Люсьен Обе
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Тулуза
3
Ренн
2
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Ренн
0 : 3
Валансьен
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ренн
0
Валансьен
3
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 0
Монпелье
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Ренн
3
Монпелье
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Ренн
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Ренн
0 : 1
Осер
90'
90'
90'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Осер
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Ренн
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Гренобль
0
Ренн
4
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Ренн
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ланс
2 : 2
Ренн
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ланс
2
Ренн
2
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Марсель
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе