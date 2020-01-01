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Лента
Матч-центр
Моя команда
Янн М'Вила
№6
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 июня 1990 (29) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сент-Этьен
18
0
2
1
0