Янн М'Вила
№6
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 июня 1990 (29) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сент-Этьен
18
0
2
1
0