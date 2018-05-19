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Матч-центр
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Кадер Мангане
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Нант
1 : 0
Страсбур
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Страсбур
3 : 2
Лион
85'
85'
85'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Лион
2
минуты: 1' - 90'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
Ренн
2 : 1
Страсбур
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
был в запасе
Ренн
2
Страсбур
1
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
1 : 1
Ницца
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
1
Ницца
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Амьен
3 : 1
Страсбур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
3
Страсбур
1
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 1
Труа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Труа
1
минуты: 1' - 90'
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
3.02.2018
3 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Лилль
2 : 1
Страсбур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
Страсбур
3 : 2
Дижон
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
Страсбур
0 : 2
Генгам
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Тулуза
52'
29'
52'
29'
52'
29'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
52'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
Страсбур
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
19:00
Страсбур
2 : 1
ПСЖ
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
Страсбур
0 : 0
Кан
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Кан
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Страсбур
2 : 1
Ренн
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
2
Ренн
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Монако
3 : 0
Страсбур
63'
63'
63'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
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