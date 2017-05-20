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Фабьен Лемуан
№18
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 81'
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 81'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
Монако
2 : 0
Сент-Этьен
17.05.2017
17 мая 2017
ср
22:00
минуты: 1' - 85'
Монако
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 85'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 5
ПСЖ
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
5
был в запасе
5.05.2017
5 мая 2017
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
5.05.2017
5 мая 2017
пт
21:45
был в запасе
Сент-Этьен
2
Бордо
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Генгам
0 : 2
Сент-Этьен
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ренн
1
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 74'
Марсель
4
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 74'
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:00
Дижон
0 : 1
Сент-Этьен
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Дижон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 84' - 90'
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
Бастия
0 : 0
Сент-Этьен
65'
65'
65'
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
минуты: 45' - 90'
Бастия
0
Сент-Этьен
0
минуты: 45' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Кан
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Кан
1
минуты: 1' - 90'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
19:00
Сент-Этьен
4 : 0
Лорьян
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Сент-Этьен
4
Лорьян
0
минуты: 75' - 90'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Ницца
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лион
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
23:00
минуты: 87' - 90'
Сент-Этьен
2
Лион
0
минуты: 87' - 90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:00
Тулуза
0 : 3
Сент-Этьен
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Тулуза
0
Сент-Этьен
3
минуты: 69' - 90'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 1
Анжер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2017
13 янв. 2017
пт
22:45
Лилль
1 : 1
Сент-Этьен
13.01.2017
13 янв. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 83'
Лилль
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 83'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
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