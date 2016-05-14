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Николя Дюшез
№1
Вратарь
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Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Нант
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Нант
0
минуты: 1' - 90'
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
4
Ницца
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
ПСЖ
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
2
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Анжер
1
был в запасе
8.01.2016
8 янв. 2016
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бастия
8.01.2016
8 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
ПСЖ
2
Бастия
0
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
18:00
Бастия
0 : 2
ПСЖ
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
18:00
был в запасе
Бастия
0
ПСЖ
2
был в запасе