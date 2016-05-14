Николя Дюшез
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Нант
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Нант
0
минуты: 1' - 90'
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 18:00
был в запасе
ПСЖ
4
Ницца
1
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 2
ПСЖ
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
2
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Анжер
1
был в запасе
8.01.2016 8 янв. 2016 пт 22:30
ПСЖ
2 : 0
Бастия
8.01.2016 8 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
ПСЖ
2
Бастия
0
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
Бастия
0 : 2
ПСЖ
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
был в запасе
Бастия
0
ПСЖ
2
был в запасе