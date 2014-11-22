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Владимир Коробка
№11
Нападающий
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Команда
Витебск
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
2012/2013
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
87'
87'
87'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 59' - 90'
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 59' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 46'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
был в запасе
Тюмень
0
Анжи
1
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 63' - 90'
Шинник
2
Тюмень
0
минуты: 63' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
90'
90'
90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
90'
минуты: 46' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 46' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 74' - 90'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 74' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Тосно
1
Тюмень
0
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 80' - 90'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 80' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
3
Химик
1
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
79'
79'
79'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
79'
минуты: 60' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 60' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 32'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 1' - 32'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 59'