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Оливье Томас
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Сошо
3
Монако
0
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сошо
0
Осер
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Ле Ман
2 : 0
Сошо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
2
Сошо
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
минуты: 89' - 90'
Сошо
2
Нанси
1
минуты: 89' - 90'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Гавр
2 : 1
Сошо
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Гавр
2
Сошо
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сошо
1
Ницца
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сошо
1
Тулуза
2
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сошо
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Нант
1 : 1
Сошо
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Сошо
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Сошо
2 : 2
Кан
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Сошо
2
Кан
2
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Монако
1 : 1
Сошо
35'
35'
35'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Сошо
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'