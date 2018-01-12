Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Слоан Прива
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2009/2010
2008/2009
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
Страсбур
0 : 2
Генгам
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:45
был в запасе
Страсбур
0
Генгам
2
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:00
Монако
6 : 0
Генгам
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Монако
6
Генгам
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Амьен
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Лион
2 : 1
Генгам
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Лион
2
Генгам
1
был в запасе