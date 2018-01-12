Слоан Прива
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 22:45
Страсбур
0 : 2
Генгам
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 22:45
был в запасе
Страсбур
0
Генгам
2
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:00
Монако
6 : 0
Генгам
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Монако
6
Генгам
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Амьен
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
1
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
Генгам
2 : 0
Ренн
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Генгам
2
Ренн
0
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
Лион
2 : 1
Генгам
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 18:00
был в запасе
Лион
2
Генгам
1
был в запасе