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Матч-центр
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Дамьен Перки
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Ноттингем Форест
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе