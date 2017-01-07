Дамьен Перки
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Ноттингем Форест
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе