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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марвин Мартен
№15
Полузащитник
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Команда
Шамбли
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 июня 1988 (31) год
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реймс
8
0
1
1
0