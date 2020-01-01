Марвин Мартен
№15
Полузащитник
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Команда
Шамбли
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 июня 1988 (31) год
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реймс
8
0
1
1
0