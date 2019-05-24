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Лента
Матч-центр
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Марвин Мартен
№15
Полузащитник
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Команда
Шамбли
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 июня 1988 (31) год
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Реймс
3
ПСЖ
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Бордо
0
Реймс
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Кан
3 : 2
Реймс
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Кан
3
Реймс
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Реймс
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Анжер
1
Реймс
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 2
Сент-Этьен
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Реймс
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
0
Реймс
0
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
Реймс
1 : 1
Лилль
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Реймс
1
Лилль
1
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
Страсбур
4 : 0
Реймс
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Страсбур
4
Реймс
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Нант
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
1
Нант
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Реймс
1
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Амьен
2.03.2019
2 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Амьен
2
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
Реймс
2 : 0
Ренн
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Тулуза
1
Реймс
1
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Марсель
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Реймс
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Ницца
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Лилль
1
Реймс
1
был в запасе
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