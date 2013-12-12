Фредерик Дюплюс
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Зюлте-Варегем
0 : 2
Рубин
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 81'
Зюлте-Варегем
0
Рубин
2
минуты: 1' - 81'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
Марибор
0 : 1
Зюлте-Варегем
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Марибор
0
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Зюлте-Варегем
1 : 3
Марибор
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Зюлте-Варегем
1
Марибор
3
минуты: 1' - 46'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
Рубин
4 : 0
Зюлте-Варегем
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
4
Зюлте-Варегем
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'