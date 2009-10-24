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Луиджи Пьерони
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Валансьен
2 : 0
Гренобль
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Валансьен
2
Гренобль
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Сошо
2 : 5
Валансьен
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сошо
2
Валансьен
5
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Тулуза
0 : 1
Валансьен
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
0
Валансьен
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Валансьен
2 : 3
ПСЖ
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Валансьен
2
ПСЖ
3
минуты: 80' - 90'