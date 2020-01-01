Милан Бишевац
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 авг. 1983 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дюделанж
2
0
0
0
0