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Лента
Матч-центр
Моя команда
Милан Бишевац
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 авг. 1983 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
франция. кубок
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дюделанж
2
0
0
0
0