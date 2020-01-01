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Лента
Матч-центр
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Тоби Алдервейрелд
№4
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 марта 1989 (31) год
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Тоттенхэм
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