Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Славомир Пешко
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лехия
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 февр. 1985 (35) лет
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лехия
2
Брондбю
1
был в запасе