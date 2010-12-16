Томаш Бандровски
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 76' - 90'
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 21:00
Лех
3 : 1
Манчестер Сити
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лех
3
Манчестер Сити
1
был в запасе